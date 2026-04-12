لو بتعاني منه .. 3 طرق طبيعية لتخفيف أعراص الربو

يعد الربو من الأمراض الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وتوجد بعض العلاجات التكميلية أو الطبيعية للربو مدعومة بأدلة علمية، وقد تساعد في تحسين أعراض الربو.

طرق طبيعية لتخفيف أعراض الربو

- تمارين التنفس

تُساعد أنواعٌ عديدة من تمارين التنفس على تخفيف أعراض الربو، فهي تُساعدك على التركيز على أنماط تنفسك أو تعلّم كيفية إبطاء التنفس.

- اليوجا

اليوجا تمرين يجمع بين الجسد والتنفس والعقل، وهي سلسلة من الوضعيات الجسدية التي تتطلب تركيزاً، ويمكن أن تساعد على تهدئة العقل وتركيزه وتنظيم التنفس.

لممارسة اليوجا فوائد صحية بدنية ونفسية عديدة معروفة، تشير الأدلة إلى أنها قد تساعد مرضى الربو كعلاج تكميلي ، كما تُسهم اليوجا في تحسين وظائف الرئة من خلال التنفس المنظم، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة

- العلاج بالتدليك

يمكن أن يساعد التدليك والتأمل في تخفيف مستويات التوتر وتعزيز الشعور بالراحة، يُعدّ التوتر من أكثر محفزات الربو شيوعًا، وقد يُسبب ضيقًا في التنفس، وقلقًا، وحتى ذعرًا، بتقليل مستوى التوتر، يُمكنك أيضًا تقليل خطر الإصابة بنوبات الربو

المصدر times of India