مرأة ومنوعات

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

نهى هجرس

مرض باركنسون هو اضطراب تنكسي عصبي يؤثر بشكل رئيسي على الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين ("الدوبامينية") في منطقة محددة من الدماغ تسمى المادة السوداء على الرغم من تأثر العديد من مناطق الدماغ بمرض باركنسون، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تنتج عن فقدان الخلايا العصبية في منطقة قريبة من قاعدة الدماغ تُسمى المادة السوداء.

تُنتج الخلايا العصبية في هذه المنطقة الدوبامين، وهو ناقل عصبي ينقل الإشارات في الدماغ لإنتاج حركة سلسة وهادفة، وقد أظهرت الدراسات أن معظم المصابين بمرض باركنسون يفقدون ما بين 60% إلى 80% أو أكثر من الخلايا المنتجة للدوبامين في المادة السوداء عند ظهور الأعراض

ما هي أعراض مرض باركنسون؟

يؤثر مرض باركنسون على الأشخاص بطرق مختلفة. يختلف معدل تطور المرض والأعراض المحددة من شخص لآخر. تبدأ أعراض باركنسون عادةً في جانب واحد من الجسم، ولكن في النهاية يؤثر المرض على كلا الجانبين، على الرغم من أن الأعراض غالبًا ما تكون أقل حدة في أحد الجانبين.

تتطور الأعراض عادةً ببطء على مدى سنوات، ويختلف مسار تطور الأعراض من شخص لآخر نظرًا لتنوع المرض، قد يعاني مرضى باركنسون مما يلي:

الرعاش، وخاصةً أثناء الراحة، ويُوصف بأنه رعاش يشبه دحرجة الحبوب في اليدين؛ وقد توجد أشكال أخرى من الرعاش.

بطء الحركة وقلة الحركة 

تيبس الأطراف (الصلابة)

مشاكل المشي والتوازن (عدم استقرار الوضعية

صعوبة في البلع والمضغ

