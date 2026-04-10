ازاي تختاري السمك السليم.. لا تتجاهلي هذه الأشياء

اختيار السمك السليم، من أهم الخطوات للحصول على وجبة جيدة ولذيذة ، ويعد السمك من أهم الأكلات التي يجب اختيارها بعناية للاستمتاع به.

وإليكم الخطوات الصحيحة لاختيار السمك السليم .

القوام

يجب أن يكون سمك الفسيخ طازج ذات لحم طري وقوام متماسك مغلقة تماما دون وجود أي فتحات بها أو تشققات يظهر منها للحم.

اللون

اللون الخارجي للسمك الطازج يكون رماديا ، ولا يتواجد به أي بقع داكنة أو تغير في لونه.

عيون السمك الطازج

يجب أن تكون عيون السمك لامعة وصافية دون أي علامات للعدوى، وإذا كانت العيون باهتة وغائرة للداخل فمعنى ذلك أن السمك ليس طازجا

خياشيم السمك الطازج

قبل شراء السمك يجب التأكد من الخياشيم بأنها حمراء اللون أو مائلة إلى البينك، وخالية من المواد اللزجة، حيث أن اللون الأحمر للخيشوم يؤكد صحة السمكة ويؤكد أنها طازجة.