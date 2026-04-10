طريقة عمل صينية الرنجة بالبطاطس.. وجبة مميزة على طريقة شم النسيم

صينية الرنجة بالبطاطس من الأكلات الشهيرة التي يفضلها الكثيرون، خاصة خلال احتفالات شم النسيم، حيث تجمع بين الطعم المدخن اللذيذ والنكهات الشرقية المميزة.



المكونات:

2 رنجة منظفة ومقطعة

3 حبات بطاطس متوسطة (مقطعة شرائح)

1 بصلة كبيرة (شرائح)

2 فص ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم (مقطعة)

1 فلفل أخضر أو ألوان (اختياري)

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

رشة بابريكا



طريقة التحضير:

سخّني الفرن على درجة حرارة 180.

في صينية فرن، ضعي شرائح البطاطس وتُتبل بالملح والفلفل والكمون وقليل من الزيت، وقلّبي جيدًا.

ضيفي البصل والثوم والطماطم والفلفل وامزجي المكونات.

ضعي قطع الرنجة فوق الخليط.

رشي عصير الليمون وباقي التوابل على الوجه.

غطّي الصينية بورق فويل وأدخليها الفرن لمدة 30–40 دقيقة.

في آخر 10 دقائق، ارفعي الفويل لتحمير الوجه.

🍽️ التقديم:

تُقدم ساخنة مع عيش بلدي وسلطة خضراء أو طحينة، ويمكن إضافة بقدونس مفروم للتزيين.



نصيحة:

لتحسين الطعم وتقليل الملوحة، يمكن نقع الرنجة قليلًا في ماء وليمون قبل الاستخدام