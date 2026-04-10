الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. الطرق الصحيحة لتخزين الثوم للحفاظ على جودته لأطول فترة

الثوم
الثوم
ريهام قدري

الثوم من أهم المحاصيل الموسمية التي يحرص الكثيرون على تخزينها لاستخدامها على مدار العام، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الطرق الخاطئة في التخزين التي قد تؤدي إلى تلفه سريعًا أو فقدان فوائده.


- أولًا: اختيار الثوم الجيد قبل التخزين

ينصح الخبراء عند شراء الثوم في موسمه بالتأكد من:

أن تكون الحبات صلبة وغير طرية

خالية من العفن أو البقع السوداء

القشرة الخارجية جافة وغير رطبة

-ثانيًا: التخزين في مكان جاف وبارد

أفضل طريقة لحفظ الثوم السليم هي:

وضعه في مكان جيد التهوية

بعيدًا عن الرطوبة والحرارة

تجنب وضعه داخل أكياس بلاستيكية مغلقة

- ثالثًا: طرق التخزين الصحيحة

يمكن حفظ الثوم بعدة طرق آمنة، منها:

تعليقه في ضفائر في مكان جيد التهوية

حفظه في سلال شبكية تسمح بدخول الهواء

تجنب تقشيره إلا عند الاستخدام

- أخطاء شائعة يجب تجنبها

يحذر الخبراء من:

حفظ الثوم في الثلاجة لفترات طويلة وهو كامل (قد يسبب رطوبة وتلف)

تخزينه في زيت داخل المنزل لفترات طويلة

تخزينه بعد تقطيعه أو فرمه لأيام طويلة دون استخدام

- تخزين الثوم المفروم

إذا تم فرم الثوم، فيجب:

حفظه في الثلاجة لمدة قصيرة جدًا

استخدامه خلال أيام قليلة

التخلص منه إذا تغيرت رائحته أو لونه

التخزين الصحيح للثوم في موسمه يضمن الحفاظ على طعمه القوي وفوائده الصحية، بينما الطرق الخاطئة قد تؤدي إلى تلفه سريعًا أو فقدان قيمته الغذائية.

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ تفجيرات في الخيام جنوب لبنان

جيش الاحتلال يهاجم 10 منصات إطلاق صواريخ في لبنان

وزيرة خارجية أيرلندا تؤكد دعم أوروبا لوقف التصعيد في لبنان

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة
رنجة
رنجة

