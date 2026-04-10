في موسمه.. الطرق الصحيحة لتخزين الثوم للحفاظ على جودته لأطول فترة

الثوم من أهم المحاصيل الموسمية التي يحرص الكثيرون على تخزينها لاستخدامها على مدار العام، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الطرق الخاطئة في التخزين التي قد تؤدي إلى تلفه سريعًا أو فقدان فوائده.



- أولًا: اختيار الثوم الجيد قبل التخزين

ينصح الخبراء عند شراء الثوم في موسمه بالتأكد من:

أن تكون الحبات صلبة وغير طرية

خالية من العفن أو البقع السوداء

القشرة الخارجية جافة وغير رطبة

-ثانيًا: التخزين في مكان جاف وبارد

أفضل طريقة لحفظ الثوم السليم هي:

وضعه في مكان جيد التهوية

بعيدًا عن الرطوبة والحرارة

تجنب وضعه داخل أكياس بلاستيكية مغلقة

- ثالثًا: طرق التخزين الصحيحة

يمكن حفظ الثوم بعدة طرق آمنة، منها:

تعليقه في ضفائر في مكان جيد التهوية

حفظه في سلال شبكية تسمح بدخول الهواء

تجنب تقشيره إلا عند الاستخدام

- أخطاء شائعة يجب تجنبها

يحذر الخبراء من:

حفظ الثوم في الثلاجة لفترات طويلة وهو كامل (قد يسبب رطوبة وتلف)

تخزينه في زيت داخل المنزل لفترات طويلة

تخزينه بعد تقطيعه أو فرمه لأيام طويلة دون استخدام

- تخزين الثوم المفروم

إذا تم فرم الثوم، فيجب:

حفظه في الثلاجة لمدة قصيرة جدًا

استخدامه خلال أيام قليلة

التخلص منه إذا تغيرت رائحته أو لونه

التخزين الصحيح للثوم في موسمه يضمن الحفاظ على طعمه القوي وفوائده الصحية، بينما الطرق الخاطئة قد تؤدي إلى تلفه سريعًا أو فقدان قيمته الغذائية.