شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

تصدر الحديث عن شوربة العظام (Bone Broth) مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، حيث روج لها البعض باعتبارها “الوصفة السحرية” لعلاج مشاكل الهضم وتحسين المفاصل وحتى فقدان الوزن، ولكن هل هذه الفوائد حقيقية أم مبالغ فيها؟

فوائد شوربة العظام الصحية

في هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية لـ صدى البلد ، حقيقة فوائد شوربة العظام، مؤكدًا أنها بالفعل مفيدة، ولكنها ليست الحل السحري كما يعتقد البعض.



أوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن شوربة العظام تحتوي على عناصر غذائية مهمة تدعم الصحة العامة، أبرزها:

ـ الكولاجين: يساهم في تحسين صحة البشرة والمفاصل

ـ الجيلاتين: يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي

ـ المعادن: مثل الكالسيوم والماغنسيوم الضرورية للعظام

وأضاف القيعي، أن تناول شوربة العظام بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، خاصة عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

هل شوربة العظام تعالج الأمراض؟

وحذر الدكتور معتز القيعي من المبالغة في فوائد شوربة العظام، مؤكدًا أنها:

ـ لا تعالج مقاومة الإنسولين بمفردها

ـ لا تؤدي إلى فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي صحي

ـ لا تصلح مشاكل الأمعاء المعقدة بشكل كامل

وأشار إلى أن الاعتماد عليها كحل وحيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية أو خيبة أمل.

متى تحقق شوربة العظام أفضل فائدة؟

وأكد أخصائي التغذية أن الفائدة الحقيقية لشوربة العظام تظهر عندما تكون جزءًا من نمط حياة صحي، يشمل:

ـ تقليل تناول السكريات والنشويات

ـ تنظيم مواعيد الوجبات

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام

ـ تنويع مصادر الغذاء

وأختتم القيعي، أن شوربة العظام مفيدة بالفعل وتحتوي على عناصر مهمة للجسم، لكنها ليست علاجًا سحريًا، بل تعد وسيلة داعمة ضمن نظام صحي متكامل، وهو ما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل.