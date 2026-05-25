الرئيس الإيراني يصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها السابق

أفادت وكالة أنباء فارس، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أصدر قرارا يوم الاثنين بإعادة خدمة الإنترنت في البلاد إلى وضعها السابق.

وأوضحت وكالة فارس، أن الرئيس الإيراني أصدر أمراً لوزارة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت في البلاد إلى الحالة التي كانت عليها قبل اندلاع الاحتجاجات في يناير.

يأتي ذلك مع اقتراب واشنطن وطهران، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب، حيث تطرقت مسودة الاتفاق إلى عدد من النقاط الهامة وعلى رأسه رفع العقوبات عن إيران، والتوقف عن حصار الموانئ إلى جانب فتح مضيق هرمز وتصدير النفط الإيراني.

وأكدت مصادر لفضائية "العربية"، أن مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران تؤكد العمل على خفض التصعيد بالمنطقة، إلا أن الخلاف مستمر بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران.

وبحسب المسودة، فإن إيران ستؤكد في نص الاتفاق التزامها بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، إلى التفاوض بشأن آلية الإفراج عن أصول إيران المجمدة لاحقا، على أن يجري الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة وفقا لآلية محددة.