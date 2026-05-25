إحالة عاملين بالإدارة الهندسية لقرى جناح بالوادي الجديد للنيابة العامة

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بإيقاف أثنين من العاملين بالوحدة المحلية لقرى جناح التابعة لمركز الخارجة عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة لتقصيرهم في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وتقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات القانونية في المهد.

يأتي هذا القرار عقب رصد مخالفات تتعلق بالتعديات و عدم إتخاذ الإجراءات القانونية لوقفها، والتهاون والتقصير في تنفيذ قرار إزالة لتعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرى جناح، وما تضمنه تقرير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة من ملاحظات تتعلق بالإجراءات المتخذة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.

وشددت المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم كامل مع هذه الملفات؛ حفاظًا على الأراضي الزراعية و حق الأجيال القادمة منها.