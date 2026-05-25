مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول عيد الأضحى

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حفظه الله ورعاه»، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأُمَّتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خيرٍ وبركةٍ وأمنٍ وسلام، وأن يعيده على الأمة كلها بالخير واليُمن والبركات.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

أكد مفتي الجمهورية أن عيد الأضحى المبارك يحمل في معانيه أعظم دروس الطاعة والتسليم لله تعالى، ويُجسِّد قيم البذل والفداء والتراحم والتكافل، ويُرسِّخ روح التضامن بين أبناء الأمة.

ودعا إلى استلهام هذه المعاني النبيلة في تعزيز أواصر المحبة والوحدة، وترسيخ ثقافة التعاون والعمل والإخلاص من أجل رفعة الأوطان وصون مقدراتها، وبناء مستقبلٍ أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.

وتوجَّه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفِّق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما فيه خير الوطن وتقدُّمه، وأن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

كما يسأله سبحانه أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يؤلِّف بين قلوب أبنائها، ويجمع كلمتها على الخير والحق، وأن يجعل أيامها عامرةً بالمحبة والسلام والطُّمأنينة.