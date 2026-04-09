الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

آية التيجي

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود علاقة قوية بين الإصابة بمرض انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 71% مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذا الاضطراب.

ما هو مرض انقطاع النفس أثناء النوم؟

ويُعد انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) من أكثر اضطرابات النوم شيوعاً، حيث يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم نتيجة انسداد مجرى الهواء، وهو ما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر والشعور بالإرهاق خلال النهار.

ووفقاً لبيانات هيئة الصحة البريطانية، يعاني ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة من هذا المرض، بينما يتوقع الخبراء ارتفاع أعداد المصابين خلال السنوات المقبلة بسبب زيادة معدلات السمنة.

نتائج الدراسة الطبية الجديدة

واعتمدت الدراسة على تحليل السجلات الصحية لأكثر من 20 ألف مريض يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، ومقارنتهم بنحو 100 ألف شخص غير مصابين بالمرض.

وأظهرت النتائج، أن 26% من المصابين تعرضوا لمشكلات قلبية أو الوفاة خلال 4 سنوات، وذلك مقابل 17.5% فقط لدى غير المصابين، مع زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 71%، وارتفاع احتمالات الإصابة بمرض السكري والقلق والتهاب المفاصل.

الأسباب الرئيسية للإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم

ويرى الخبراء أن السمنة تعد من أهم أسباب الإصابة بالمرض، حيث تؤدي زيادة الدهون حول الرقبة إلى ضيق مجرى التنفس أثناء النوم، ومن أبرز عوامل الخطر:
زيادة الوزن
التدخين
ارتفاع ضغط الدم
قلة النشاط البدني
اضطرابات نمط النوم

أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

وتشمل الأعراض الشائعة لانقطاع النفس أثناء النوم :
الشخير بصوت مرتفع
الاختناق أو اللهاث أثناء النوم
الاستيقاظ المتكرر ليلاً
الصداع الصباحي
النعاس والتعب خلال النهار
ضعف التركيز

طرق علاج انقطاع النفس أثناء النوم

تشمل خيارات العلاج انقطاع النفس أثناء النوم:
استخدام جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)
إنقاص الوزن
ممارسة الرياضة بانتظام
النوم على أحد الجانبين
تجنب التدخين والكحول
تنظيم مواعيد النوم

مخاطر إهمال العلاج

يحذر الأطباء من أن عدم علاج انقطاع النفس أثناء النوم قد يؤدي إلى:
أمراض القلب
السكري من النوع الثاني
الاكتئاب
ارتفاع ضغط الدم
زيادة خطر الحوادث بسبب النعاس

أهمية التشخيص المبكر

ويشدد الباحثون على أهمية الكشف المبكر والتشخيص السريع للحالات المعرضة للخطر، خاصة الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الشخير المزمن، لتقليل المضاعفات الصحية الخطيرة.

