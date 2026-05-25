لون طبيعي للعيون.. إزاي تشتري أضحية مثالية؟| اعرف التفاصيل

أكدت الدكتورة إيناس طنطاوي، مفتش أول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضرورة شراء الأضاحي من أماكن موثوق بها وخاضعة للإشراف البيطري، مشددة على أهمية الانتباه لعدد من العلامات التي تدل على سلامة الحيوان قبل الشراء، مضيفة: "ضروري يكون لون اللحم أحمر وردي.. وليس غامق".

وأوضحت إيناس طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحركة الطبيعية للحيوان وسلامة العينين من المؤشرات المهمة، حيث يجب أن تكون العينان بلون طبيعي دون احمرار أو إفرازات، وفي حال وجود أي منها يُفضل الابتعاد عن الحيوان، مضيفة أن التنفس الطبيعي من الأنف دون كحة أو صعوبة يعد علامة على الصحة الجيدة.

وأشارت إيناس طنطاوى، إلى أن مظهر الحيوان الخارجي مهم، حيث يجب أن يكون الشعر لامعًا وغير متساقط، وألا يكون الحيوان ضعيفًا أو هزيلًا، مع ضرورة التأكد من عدم وجود جروح أو انتفاخات في الجلد. ولفتت إلى أهمية فحص الكتلة العضلية من خلال وضع اليد على ظهر الحيوان للتأكد من قوتها.

وأضافت إيناس طنطاوى أن سلامة الفم واللسان والجلد، وعدم وجود سعال، تعد من المعايير الأساسية لضمان اختيار أضحية سليمة، محذرة من اختيار الحيوانات التي تعاني من "الكرش" لأنه قد يكون مؤشرًا على الإفراط في تناول الملح وشرب كميات كبيرة من المياه، مؤكدة أهمية شراء اللحوم من أماكن معتمدة وخاضعة للرقابة البيطرية، مع ضرورة أن تكون اللحوم مختومة بختم رسمي، باعتبار أن هذا الختم يدل على خضوع الحيوان للفحص قبل الذبح وبعده.

ووجهت إيناس طنطاوى نصيحة بضرورة الحذر من محاولات بعض البائعين استخدام الحنة لإخفاء أمراض جلدية قد تصيب الأضاحي، مشددة على أهمية الفحص الدقيق قبل الشراء

