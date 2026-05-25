كيف يدعم النقل الذكى صكوك الأضاحي وتوسيع قاعدة المستفيدين ؟

يشهد موسم صكوك الأضاحي اعتمادًا متزايدًا على خدمات النقل الذكي لدعم عمليات التنفيذ الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة التوزيع وتسريع وصول اللحوم إلى الأسر المستحقة في مختلف المحافظات.

يساهم النقل الذكي في تسهيل تنقل المتطوعين والعاملين بين نقاط الذبح ومخازن التجهيز ومناطق التوزيع، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية أو البعيدة عن المراكز الرئيسية. كما يتيح حلولًا مرنة للحركة الفورية وفق احتياجات العمل اليومية، بما يقلل من الوقت المستغرق ويزيد من عدد الرحلات المنفذة خلال فترة زمنية محدودة.

ويدعم هذا النموذج خطط الانتشار الجغرافي، لأنه يسمح بتغطية نطاق أوسع من القرى والمناطق الطرفية، ويعزز قدرة فرق العمل على الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في التوقيت المحدد، بما يحافظ على جودة اللحوم وسلامة سلسلة الإمداد.

ويُسهم توفير أكواد خصم أو تسهيلات تنقل للعاملين والمتبرعين في تقليل الأعباء التشغيلية، وتوجيه جزء أكبر من الموارد لصالح المستفيدين مباشرة. كما يعكس دمج التكنولوجيا في العمل الخيري اتجاهًا متناميًا نحو استخدام حلول رقمية لتحسين الكفاءة والشفافية.

يأتي هذا التوجه ضمن شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاع خدمات النقل، في إطار مساهمات دي دي مصر لدعم المبادرات المجتمعية خلال المواسم الدينية.