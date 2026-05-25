خبير بيطري: الدواجن والبيض مصدر غذائي أساسي ولا أساس لمخاوف الإضرار بالصحة

أكد الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري السابق، أن ما يتم تداوله بشأن كون الدواجن مضرة لصحة الإنسان لا يستند إلى أي أساس علمي، واصفًا هذه الادعاءات بأنها مغالطات لا تراعي الحقائق العلمية أو المنطق.

وقال مصطفى بسطاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن لحوم الدواجن تحتوي على نحو 26 عنصرًا غذائيًا مهمًا يسهم في دعم صحة الإنسان ونمو الأطفال، مشيرًا إلى أن البيض يعد من أهم مصادر البروتين عالي القيمة الغذائية.

وتابع أن الدواجن والبيض يمثلان من أبرز وأهم مصادر البروتين في الغذاء اليومي، مؤكدًا دورهما الحيوي في تلبية احتياجات الجسم من العناصر الأساسية.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مواد داخل البيض والدواجن يضر الإنسان