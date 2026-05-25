حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بالاشتراك مع الطب البيطري، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من أجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بنحو 1500 كجم، داخل مجزر غير مرخص بمركز المحلة الكبرى، وذلك قبل طرحها بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وتشغيل مجزر دواجن وثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص داخل إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، في مكان يفتقر للاشتراطات الصحية والبيطرية، حيث يتم الذبح والتجهيز والتعبئة في سرية تامة خلال ساعات متأخرة من الليل بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مشتركة من مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حيث انتقلت الحملة إلى الموقع محل التحريات في ساعة متأخرة من الليل، وتم ضبط القائمين على النشاط.

وتبين أن الموقع عبارة عن مخزن غير مرخص يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويضم عمالًا يقومون بذبح الدواجن الحية وتقطيعها وتعبئتها في أقفاص بلاستيكية دون أي إشراف بيطري، مع وجود علامات فساد ظاهري على الكميات المضبوطة، وعدم وجود أي مستندات أو بيانات تفيد مصدرها أو صلاحيتها.

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بوجود أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع الغذائية خلال موسم عيد الأضحى.