الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بالاشتراك مع الطب البيطري، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من أجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بنحو 1500 كجم، داخل مجزر غير مرخص بمركز المحلة الكبرى، وذلك قبل طرحها بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

توجيهات محافظ الغربية 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وتشغيل مجزر دواجن وثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص داخل إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، في مكان يفتقر للاشتراطات الصحية والبيطرية، حيث يتم الذبح والتجهيز والتعبئة في سرية تامة خلال ساعات متأخرة من الليل بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

ردع مخالفين 

وعلى الفور تم تشكيل حملة مشتركة من مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حيث انتقلت الحملة إلى الموقع محل التحريات في ساعة متأخرة من الليل، وتم ضبط القائمين على النشاط.

حملات مرورية 

وتبين أن الموقع عبارة عن مخزن غير مرخص يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويضم عمالًا يقومون بذبح الدواجن الحية وتقطيعها وتعبئتها في أقفاص بلاستيكية دون أي إشراف بيطري، مع وجود علامات فساد ظاهري على الكميات المضبوطة، وعدم وجود أي مستندات أو بيانات تفيد مصدرها أو صلاحيتها.

اعدام المضبوطات 

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بوجود أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع الغذائية خلال موسم عيد الأضحى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين أمن الغربية حملات تموينية

