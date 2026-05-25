الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل وسعر مفاجأة ..إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

سماعات الأذن المفتوحة Soundgear Clips
لمياء الياسين

أطلقت JBL سماعات الأذن المفتوحة Soundgear Clips في أغسطس الماضي بتصميم لافت للنظر. تتميز السماعات وعلبة الشحن الخاصة بها بلمسة نهائية شفافة مميزة. وتوفرها الشركة بألوان جذابة، وهي: النحاسي الشفاف، والأسود الشفاف، والأبيض الشفاف، والأزرق الشفاف، والبنفسجي الشفاف.


أضافت JBL مؤخرًا إصدارًا خاصًا جديدًا باللون الأخضر الزمردي في الصين، وبصراحة، قد يكون هذا الإصدار الأكثر جاذبية حتى الآن.

 يتميز بغلاف أخضر شفاف مع لون داخلي أغمق، بينما يضفي العنق الأخضر واللمسات الذهبية على سماعات الأذن مظهرًا فاخرًا.

مواصفات مشابك معدات الصوت من JBL 

تستمر سماعات الأذن في استخدام تقنية OpenSound من JBL مع الصوت عبر التوصيل الهوائي. وبدلاً من إحكام إغلاقها داخل قناة الأذن، يضع تصميم SonicArc مكبرات الصوت خارج الأذن لتقليل الضغط أثناء جلسات الاستماع الطويلة. وتؤكد JBL أن هذا التصميم يُسهم أيضاً في تقليل تسرب الصوت مع تحسين استجابة الصوت الجهير من خلال خوارزمية Bass Boost.
تتضمن سماعات Soundgear Clips أربعة ميكروفونات للمكالمات، بالإضافة إلى تقنية معالجة المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يُحسّن وضوح الصوت في البيئات الصاخبة. كما تتميز السماعات بمقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP54.

ميزات سماعات الأذن المفتوحة Soundgear Clips
 

توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 32 ساعة من التشغيل الإجمالي مع علبة الشحن. ويمكن للمستخدمين توقع ما يصل إلى 8 ساعات من التشغيل من السماعات نفسها، بينما يوفر شحن سريع لمدة 10 دقائق 3 ساعات إضافية من التشغيل.

تتوفر سماعات JBL Soundgear Clips Emerald Green Special Edition الجديدة الآن في الصين بسعر 999 يوانًا صينيًا (حوالي 147 دولارًا أمريكيًا أو 127 يورو). لم تؤكد JBL حتى الآن ما إذا كان هذا اللون سيُطرح عالميًا. مع ذلك، تتوفر الألوان الأخرى عبر الموقع الرسمي بسعر 149 دولارًا أمريكيًا أو 129 يورو.
 

