الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث OxygenOS 17 يصل إلى تلك الأجهزة.. هل هاتفك منها؟

لمياء الياسين


تعمل شركة ون بلس حاليًا على تطوير نظام أندرويد 17، والذي سيأتي بواجهة المستخدم OxygenOS 17. 

ويُقال إنه أحد أكبر ترقيات نظام أندرويد في السنوات الأخيرة، والذي، بالإضافة إلى الميزات والتحسينات الجديدة في OxygenOS 17، يُصبح ترقيةً جوهريةً وليست مجرد تحديث سنوي.

إذا كنت تمتلك جهاز OnePlus، فربما تتطلع إلى التحديث الرئيسي التالي، OxygenOS 17.

وفي هذا التقرير تعرف على  هذا التحديث، بما في ذلك تفاصيل الأجهزة المؤهلة، والجدول الزمني للإصدار، والميزات الجديدة.

تحديث OxygenOS 17

تحديث OxygenOS 17: القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة
 

هواتف ون بلس الرائدة

ون بلس أوبن
ون بلس 15
ون بلس 15 آر
ون بلس 13
ون بلس 13 آر
ون بلس 13 إس
ون بلس 13 تي
ون بلس 12
ون بلس 12R
ون بلس 11


سلسلة OnePlus Nord

ون بلس نورد 6
ون بلس نورد 5
ون بلس نورد 4
ون بلس نورد سي إي 6
ون بلس نورد سي إي 6 لايت
ون بلس نورد سي إي 5


سلسلة أجهزة OnePlus اللوحية

ون بلس باد 4
ون بلس باد 3
ون بلس باد 2
ون بلس باد لايت
ون بلس باد جو 2

متى ستصدر شركة OnePlus تحديث OxygenOS 17؟


يتطابق تقدم شركة ون بلس في نظام أندرويد 17 حتى الآن بشكل كبير مع الجدول الزمني للعام الماضي. فقد تخطت الشركة الإصدار التجريبي الأول وأصدرت الإصدار التجريبي الثاني مباشرةً في أبريل، تلاه إصدار تجريبي آخر في مايو.

لا تتضمن هذه الإصدارات التجريبية المبكرة لنظام أندرويد، والمخصصة للمطورين، إصدارًا جديدًا من واجهة OxygenOS حتى شهر أكتوبر تقريبًا. حينها يكون البرنامج جاهزًا تقريبًا للإصدار العام مع واجهة OxygenOS جديدة.

بما أن إصدار نظام Android 17 المستقر سيصدر في نفس وقت العام الماضي تقريبًا، أي في يونيو، فمن المرجح أن تتبع OnePlus نمطًا مشابهًا في طرح الإصدارات. هذا يعني أن برنامج OxygenOS 17 التجريبي قد يبدأ في أكتوبر، وقد يتم إطلاق الإصدار المستقر رسميًا في أوائل نوفمبر.

لا يزال طرح الإصدار المستقر على بعد أشهر، ولكن لدينا بالفعل فكرة واضحة عن الميزات والترقيات الجديدة التي ستأتي مع التحديث الرئيسي التالي، كما هو موضح أدناه.

ما الذي يمكن توقعه من تحديث OxygenOS 17؟


لم تكشف ون بلس عن أي تفاصيل حول التغييرات القادمة إلى نظام OxygenOS 17، لكن التسريبات الأولية تشير إلى تحسين كبير في تجربة المستخدم. ووفقًا لتسريبات سيُوفر الإصدار الجديد تكبيرًا أكثر سلاسة للصور والفيديوهات على حد سواء.

تشير التسريبات نفسها إلى أن نظام OxygenOS 17 يُقلل بشكل ملحوظ من التأخير والوميض وانخفاض معدل عرض واجهة المستخدم بالإضافة إلى ترقيات OxygenOS 17، سيشمل التحديث النهائي ميزات وتغييرات جديدة من نظام Android 17، الذي طورته جوجل. في الإصدارات التجريبية السابقة، رُصدت العديد من الميزات والتغييرات الجديدة، بما في ذلك قفل التطبيقات المدمج.

