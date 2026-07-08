أوكرانيا تستهدف ثلاث مصافي نفط وناقلة روسية

أعلنت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة استهدفت ثلاث مصافي نفط وناقلات نفط في ليلة من الغارات الكبيرة.





قال مسؤولون أوكرانيون وروس إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت ثلاث مصافي نفط روسية وناقلات نفط روسية في بحر آزوف ومحطات ضخ خطوط الأنابيب، في ليلة كبيرة من الضربات امتدت من الحدود الأوكرانية إلى جبال الأورال.

تعاني روسيا من نقص حاد في الوقود في بعض المناطق، في الوقت الذي تشن فيه أوكرانيا حملة طائرات بدون طيار ضد مصافي النفط والبنية التحتية للطاقة، حيث تستهدف كييف أهدافاً أبعد فأبعد عن أراضيها.

شنت كييف يوم الاثنين هجوماً على مصفاة أومسك، وهي أكبر مصفاة في روسيا، والواقعة في عمق سيبيريا، على بعد حوالي 2700 كيلومتر (1700 ميل) من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

في بيانات منفصلة، ​​قالت هيئة الأركان العامة والقوات الخاصة الأوكرانية إن طائرات بدون طيار ضربت مصفاتي النفط TANECO وTAIF-NK في نيجنيكامسك بإقليم تتارستان، ومصفاة النفط ساراتوف، وقاعدة بوريسوجليبسك الجوية العسكرية في منطقة فورونيج.

أكد مسؤولون روس شنّ غارات جوية في تلك المناطق، دون تحديد الأهداف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 415 طائرة مسيّرة خلال الليل.

أعلنت أوكرانيا أيضاً أنها استهدفت محطة ضخ منتجات بترولية في باشكورتوستان الروسية، على بُعد 1450 كيلومتراً (900 ميل) من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

ولم يُدلِ المسؤولون الروس بأي تصريح فوري بشأن الهجوم هناك، إلا أن مقاطع فيديو غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت على ما يبدو وقوع غارة جوية.

تعتبر مصفاة تانيكو في نيجنيكامسك واحدة من أكثر المصافي الروسية تقدماً من الناحية التكنولوجية، وهي مجهزة بوحدات التكسير الهيدروجيني والتكسير التحفيزي .