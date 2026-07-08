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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. حصيلة شهداء غزة تتخطى 73 ألف شهيد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,110 شهداء، و173,599 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، و17 إصابة، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,084 شهيدا، والإصابات إلى 3,491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.

وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي شهداء مستشفيات إصابة

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