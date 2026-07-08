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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة وحملاته الرقابية على الأسواق

اعمال الحملة
اعمال الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من ١ حتى ٧ يوليو الجاري.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم علي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية أن الفرع قام بتنفيذ عدد ١٩ حملة على السوق المحلي والمرور على ١١٠ منشأة غذائية بمراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة هذا إلى جانب تنفيذ عدة حملات رقابية مشتركة بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك؛ من أجل التفتيش على عدد المنشآت التخزينية بمركز ومدينة أبوصوير.

كما قام فرع الهيئة بعدد ١٢ مأمورية للرقابة على الصادرات وفحص عدد ١٩ رسالة صادر بكمية ٩١٩.٨٦٧ طن بجانب القيام بعدد ٤ مأموريات للرقابة على المصانع ومأمورية للرقابة على المحطات وفحص شكوى غذائية بجانب القيام بعدد ٣ مأموريات للرقابة على المنشآت السياحية.

كما قام فرع الهيئة بتوجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

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