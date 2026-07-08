طلع يسلم الأوردر.. القبض على لص سرق دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بالمنيا.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المنيا من (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم حال قيامه بتسليم بعض الطلبات.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار)، وبحوزته (فرد خرطوش – الدراجة النارية المستولى عليها)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة.. وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.