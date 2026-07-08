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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسلاح أبيض بينى سويف

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من بعض الأشخاص لقيامهم بحمل أسلحة بيضاء وإطلاق أعيرة نارية بالهواء ببنى سويف.
 


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف الجديدة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "مغشى عليه" - ولاتوجد به أية إصابات– مقيم بذات الدائرة) ، وبسؤاله إدعى بقيام 3 أشخاص "الظاهرين بالصور" بإطلاق عيار نارى تجاهه وتهديده بسلاح أبيض دون حدوث إصابته.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم نفوا تعديهم على الشاكى، وبإرشاد أحدهم تم ضبط (السلاح الأبيض الظاهر بالصورة)، وأضاف بأن الصورة التى يحمل بها سلاح أبيض سبق وقام بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى منذ فترة وحذفها عقب ذلك خشية المساءلة.

وبمواجهة الشاكى بأقواله أقر بسابقة حدوث مشاجرة بين نجله ونجل أحد المشكو فى حقهم لخلافات بينهما حول المزاح قام على إثرها نجله بالتعدى على الآخر بالضرب محدثاً إصابته ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقيامه بإختلاق تلك الواقعة لإفتعال خصومة معهم للضغط على والد المجنى عليه (أحد المشكو فى حقهم) لقرب موعد المحاكمة المحددة لنجله.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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