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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان.. القضاء على 54 مسلحا خلال عمليات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
محمود نوفل

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 42 من أفراد الجيش والشرطة خلال عمليات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية.

كما أشار الجيش الباكستاني إلى القضاء على 54 مسلحا خلال عمليات في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية .

وفي وقت سابق ؛ أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 15 مسلحًا خلال عمليتين استخباراتيتين منفصلتين نُفذتا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، في إطار العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة أن العمليتين نُفذتا يومي 25 و26 يونيو، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، واستهدفتا مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل جماعات مسلحة في إقليم بلوشستان.

وأضافت أن العمليات تأتي ضمن حملة أمنية تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم، والتي تتهم إسلام آباد الهند بتقديم الدعم لها

باكستان الجيش الباكستاني الشرطة الباكستانية إقليم بلوشستان

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