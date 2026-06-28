الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة آخر عقب إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكرا تابعا لقوات شبه عسكرية في مدينة "كراتشي" عاصمة إقليم "السند".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أورده (راديو باكستان) اليوم الأحد- أن منفذي الهجوم شنوا تفجيرا عند البوابة الرئيسية للمعسكر، ثم حاولوا اجتياز الطوق الأمني، إلا أن الاستجابة الحازمة و اليقظة من الجنود أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخر.

وأشارت الإدارة إلى مقتل ثلاثة جنود و إصابة 4 آخرين إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع المسلحين، مضيفة أن القوات شنت عمليات تطهير للقضاء على أية عناصر مسلحة متبقية في المنطقة.

من جهته، عبر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير عن خالص تعازيه لأسر الجنود البواسل الذين فقدوا أرواحهم، مضيفا"مثل هذه التضحيات تزيد من التزامنا الراسخ بضمان سلامة البلاد بأي ثمن".