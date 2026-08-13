الصحة تشدد الرقابة وتدعم تطوير المنظومة الطبية.. من تأمين الدم إلى المدن الطبية المتكاملة

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها لتعزيز سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، عبر تشديد الرقابة على بنوك الدم والمنشآت الطبية، بالتوازي مع تنفيذ خطط طموحة لتطوير البنية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه يستهدف رفع مستويات الأمان والوقاية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل الطبي.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مخالفات قد تمس سلامة الدم ومشتقاته، مع استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما يضمن حماية المواطنين وتلافي أي ممارسات قد تهدد سلامة الخدمات المقدمة.

وبالتوازي مع الرقابة، تتجه وزارة الصحة نحو تطوير نموذج جديد للخدمات العلاجية من خلال مشروع إنشاء مدينتين طبيتين متكاملتين، بما يتيح تقديم مختلف التخصصات والخدمات الطبية في مكان واحد، إلى جانب إنشاء جامعة للطب داخل المدينة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



حسام عبدالغفار: لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الدم ومشتقاته



أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رصد عدد من المخالفات خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها الإدارة العامة للتراخيص بوزارة الصحة على بنوك الدم والمنشآت الطبية الخاصة.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا ينبغي الربط بين وجود مخالفات في بعض المنشآت وبين وجود دم ملوث، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تأتي في إطار تشديد الرقابة ورفع مستويات التأمين والوقاية، بما يضمن عدم نقل دم غير آمن إلى المواطنين.

وأشار إلى أن إلغاء ترخيص بنك الدم يعني إلغاء ترخيص النشاط، ويتم اتخاذ هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تلافي المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل.

استمرار الحملات التفتيشية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات من شأنها المساس بسلامة الدم ومشتقاته، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية والرقابية لضمان أعلى مستويات الأمان والحفاظ على صحة المواطنين.

مدن طبية متكاملة.. «الصحة» تكشف خطة جديدة لتطوير الخدمات العلاجية وتشجيع الاستثمار



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة أعلن العمل على إنشاء مشروع لمدينتين طبيتين، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل استثمارًا مهمًا في المنظومة الصحية، ويستهدف تقديم خدمات طبية متميزة ومتكاملة للمواطنين.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن المدن الطبية تمثل نموذجًا حديثًا تتبعه العديد من دول العالم، لما توفره من خدمات علاجية متكاملة في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا إلى العمل على إنشاء جامعة للطب داخل المدينة الطبية.

الحصول على مختلف الخدمات الطبية

وتابع أن المشروع يستهدف التيسير على المواطنين في الحصول على مختلف الخدمات الطبية في مكان واحد، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.