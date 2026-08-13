عادة بنعملها بعد الأكل.. قد تكون سببا في مشاكل المعدة ليلا

بعد الأكل، قد نمارس بعض العادات بشكل تلقائي من دون التفكير في تأثيرها على الجهاز الهضمي. لكن الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، حذّر من مجموعة من السلوكيات التي قد تزيد من فرص الانتفاخ وعسر الهضم وارتجاع المريء، خاصة عند تناول وجبات كبيرة قبل النوم.

النوم بعد الأكل مباشرة.. البداية

وأوضح منيسي أن النوم مباشرة بعد تناول الطعام قد يزيد من فرص ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، وقد يسبب الشعور بالشرقة خلال الليل، مشيرًا إلى أن المعدة تحتاج عدة ساعات لتفريغ محتوياتها.

المشروبات الغازية والمقليات تحت المجهر

وحذّر استشاري الجهاز الهضمي من الإفراط في المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، وكذلك الأطعمة المقلية والدسمة، لما قد تسببه من زيادة الغازات وإبطاء عملية الهضم وتفاقم بعض مشكلات المعدة.

الشيبسي والكيك.. ليست المشكلة في الجوع فقط

وأشار إلى ضرورة تقليل الأطعمة فائقة التصنيع، مثل الشيبسي والكيك الجاهز، ضمن نمط غذائي متوازن، مؤكدًا أن الإفراط فيها قد يؤثر سلبًا على عملية الهضم والصحة العامة.

التغذية العلاجية حسب الحالة

ولفت منيسي إلى أن التغذية العلاجية أصبحت تعتمد على أنظمة أكثر تحديدًا وفق الحالة الصحية، من بينها النظام المتوسطي لمرضى السكري وارتفاع الكوليسترول، ونظام «داش» ضمن الأنظمة المناسبة لمرضى الضغط.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر بمنع كل الأطعمة أو تغيير النظام الغذائي بشكل جذري، وإنما بتقليل العادات التي قد تزيد مشكلات الجهاز الهضمي، والاهتمام بحجم الوجبات وطريقة إعداد الطعام، مع اختيار النظام الغذائي المناسب للحالة الصحية وتحت إشراف متخصص عند الحاجة.