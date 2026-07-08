نادر نسيم: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات بكفاءة تعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، وقدرتها على إدارة التحديات المختلفة وفق أسس علمية وخطط استباقية تضمن الحفاظ على الاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين.

وأوضح نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن دور الدولة لا يقتصر على مواجهة الأزمات فقط، وإنما يمتد إلى الاستشراف والتنبؤ بالتحديات المستقبلية ووضع التقديرات والخطط المناسبة للتعامل معها، يعكس نهجًا حديثًا في الإدارة يعتمد على التخطيط المسبق وإدارة المخاطر، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية بكفاءة وفاعلية.

إدارة شؤون دولة بحجم مصر

وأشار وكيل تعليم الشيوخ، إلى أن إدارة شؤون دولة بحجم مصر، تضم أكثر من 120 مليون مواطن، تتطلب رؤية متكاملة وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما تشهده البلاد من مشروعات وبرامج تطوير في مختلف القطاعات يعكس وجود خطط مدروسة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بصورة مستدامة.

وثمن نادر يوسف نسيم حرص الرئيس السيسي على تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الشفافية وتوفير المعلومات يسهمان في زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الإيجابية في دعم خطط التنمية الوطنية.

وأضاف نائب بني سويف أن الإعلام الوطني يؤدي دورًا مهمًا في نقل الحقائق وإبراز ما يتحقق من إنجازات وجهود، بما يساعد على بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم حالة الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات المختلفة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس السيسي من رؤية متكاملة لإدارة الأزمات يعكس جاهزية الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة واقتدار، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة والقوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة لترسيخ دعائم الاستقرار وحماية مقدرات الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.