الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
آية التيجي

كشفت دراسة طبية حديثة أن طبيعة الوظيفة التي يعمل بها الإنسان قد تلعب دوراً مهماً في تقليل خطر الإصابة بمرض الخرف (Dementia)، خاصة الوظائف التي تعتمد على التفكير المعقد وتنشيط القدرات الذهنية بشكل مستمر.

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

وبحسب ما نقلته تقارير طبية حديثة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأعمال التي تتطلب التحليل وحل المشكلات والتواصل المستمر قد تساعد في بناء ما يعرف بـ"الاحتياطي المعرفي"، وهو عامل مهم في تأخير ظهور أعراض الخرف مع التقدم في العمر.

وأوضح خبراء الأعصاب أن الوظائف التي تعتمد على النشاط الذهني المكثف قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف، ومن أبرزها:
التدريس
البرمجة
العلاقات العامة
الإدارة
القانون
الطب

ويرى الباحثون أن هذه المهن تساعد على تحفيز الدماغ بشكل يومي، مما يعزز كفاءة الشبكات العصبية ويؤخر التدهور المعرفي.

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

الوظائف المرتبطة بزيادة خطر الخرف

في المقابل، أشارت الدراسات إلى أن الوظائف الروتينية أو المتكررة قد تكون مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، مثل:
وظائف النقل والمواصلات
الأعمال الإدارية الروتينية
العمل في المصانع
الوظائف التي تعتمد على التكرار دون تحديات ذهنية

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الخطر لا يعتمد فقط على نوع العمل، بل أيضاً على نمط الحياة والأنشطة خارج العمل.

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

كيف تحمي نفسك من الخرف إذا كانت وظيفتك روتينية؟

ويوصي الخبراء بعدة خطوات للحفاظ على صحة الدماغ حتى لو لم يكن العمل محفزاً ذهنياً، ومنها:
تعلم مهارات جديدة باستمرار
ممارسة الألعاب الذهنية مثل الألغاز والشطرنج
القراءة بشكل منتظم
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية
العمل التطوعي
ممارسة الرياضة
الحفاظ على العلاقات الاجتماعية

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

التعليم وتأثيره على تقليل خطر الخرف

وأظهرت أبحاث أخرى أن ارتفاع مستوى التعليم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، حيث يساعد التعليم على الوصول إلى وظائف أكثر تعقيداً وتحفيزاً للدماغ.

كما وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الحاصلين على التعليم الثانوي لديهم فترة أطول من الحياة دون الإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم.

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

نصائح للحفاظ على صحة الدماغ بعد التقاعد

ويشدد الخبراء على أهمية الاستمرار في النشاط الذهني حتى بعد التقاعد، حيث قد يؤدي التقاعد المبكر دون نشاط فكري إلى تسريع التراجع المعرفي.
ومن أهم النصائح:
ـ الاستمرار في التعلم
ـ ممارسة الهوايات
ـ استخدام التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية
ـ المشي والخروج بانتظام
ـ المشاركة في الأنشطة الثقافية

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

أهمية النشاط الاجتماعي في الوقاية من الخرف

وتؤكد المؤسسات الصحية أن النشاط الاجتماعي يلعب دوراً كبيراً في تحسين الصحة النفسية والعقلية، حيث يساعد التفاعل مع الآخرين على تقليل التوتر وتحفيز الذاكرة.

