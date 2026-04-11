5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

تشعرين بالإرهاق طوال الوقت رغم أنكِ لم تبذلي مجهودًا كبيرًا؟ تستيقظين من النوم وكأنك لم تنامي؟ هذه الحالة يعاني منها الكثيرون، لكنها غالبًا ما تُفسَّر بشكل خاطئ.

المفاجأة أن السبب الحقيقي وراء هذا التعب المستمر قد يكون أعمق مما تتخيلين، وهناك عوامل خفية تؤثر على طاقتك اليومية دون أن تنتبهي.

5 أسباب غير متوقعة وراء الشعور الدائم بالإرهاق

في هذا التقرير، كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز 5 أسباب غير متوقعة وراء الشعور الدائم بالإرهاق.

1. نقص الحديد العدو الصامت

يُعد نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا للتعب، خاصة لدى النساء. فعندما ينخفض مستوى الحديد في الجسم، تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد والدوخة وضعف التركيز.

وقد تعانين من هذا النقص دون أن تدركي، خاصة إذا كنتِ لا تتناولين غذاءً متوازنًا أو تعانين من أنيميا بسيطة.

2. قلة النوم “الجيد مش عدد الساعات

ليس المهم عدد ساعات النوم فقط، بل جودته. فقد تنامين 8 ساعات كاملة، لكنك تستيقظين مرهقة بسبب نوم متقطع أو غير عميق.

استخدام الهاتف قبل النوم، أو التفكير الزائد، أو القلق… كلها عوامل تمنع جسمك من الدخول في مرحلة النوم العميق التي يحتاجها لاستعادة طاقته.

3. التوتر والضغط النفسي

الحالة النفسية لها تأثير مباشر على طاقة الجسم. التوتر المستمر يستهلك طاقتك بشكل خفي، ويجعلك تشعرين بالتعب حتى دون مجهود.

القلق والتفكير الزائد يضعان الجسم في حالة “استنفار دائم”، ما يؤدي إلى إرهاق الجهاز العصبي بمرور الوقت.

4. الجفاف… سبب بسيط لكن مؤثر

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًا يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول. فالجفاف يؤثر على الدورة الدموية ووظائف الجسم، ويقلل من مستوى الطاقة.

الكثيرون لا ينتبهون لهذه النقطة، رغم أنها من أسهل الأسباب التي يمكن علاجها.

5. الإفراط في السكر والكافيين

المفاجأة الصادمة أن المشروبات التي تعتقدين أنها تمنحك طاقة، مثل القهوة أو الحلويات، قد تكون السبب الحقيقي في شعورك بالتعب.

فهي تمنحك طاقة مؤقتة، ثم ينخفض مستوى السكر في الدم فجأة، ما يجعلك تشعرين بإرهاق أكبر من قبل.

علامات تؤكد أن جسمك مرهق

إذا كنتِ تعانين من هذه الأعراض، فالأمر يحتاج إلى انتباه:

صعوبة في التركيز

رغبة مستمرة في النوم

صداع متكرر

تقلبات مزاجية

ضعف في النشاط اليومي

كيف تستعيدين طاقتك؟

لحل المشكلة، يجب التعامل مع الأسباب وليس الأعراض فقط:

تناول غذاء متوازن غني بالحديد والفيتامينات

تحسين جودة النوم والابتعاد عن الهاتف قبل النوم

تقليل التوتر بممارسة الرياضة أو التأمل

شرب كميات كافية من الماء

تقليل السكريات والكافيين تدريجيًا