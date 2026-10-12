قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة بكسر في عظمة الشظية تبعد لويس أوبيندا عن ليون حتى نوفمبر
المجلس الأعلى للثقافة: جائزة المبدع الصغير مميزة لأنها تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي
هولندا ترعى الإرهاب| أحمد موسى يطالب الإفراج عن أحمد ناصر
بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيتين إيرانيتين.. وتستدعي سفير طهران احتجاجًا على أنشطة عدائية
تسبب فى إصابة سيدة.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنوفية
وزير الخارجية يؤكد أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بعد مقتل سائقين مصريين بالخرطوم| أحمد موسى يحذر من مخطط لإشعال أزمة مع السودان
إسرائيل تمنع طائرة شحن إثيوبية من دخول أجوائها.. اعرف السبب
وزير الخارجية يطالب بمعرفة ملابسات قيام هولندا بالقبض على مصري وسرعة الإفراج عنه
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الهولندي الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي
14 واقعة اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون خلال يوم واحد في أربع محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة للحكومة لحصر العقارات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل

عقارات آيلة للسقوط
عقارات آيلة للسقوط
حسن رضوان

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، للمطالبة بوضع رؤية موحدة وخطة متكاملة للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأكد جبريل، أن التعامل مع الأزمة يتطلب دراسة حديثة ودقيقة لحجم العقارات المتضررة، ووضع آليات واضحة للتدخل وفقًا لدرجة الخطورة، مع الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم.

حصر العقارات الخطرة وقرارات الإزالة المتأخرة

وشدد النائب على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل العقارات الآيلة للسقوط والمائلة، مع حصر المباني التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن.

وطالب كذلك بتحديد العقارات التي جرى إخلاؤها، وتلك التي لا يزال سكانها يقيمون بها رغم خطورتها، بما يساعد الجهات التنفيذية على ترتيب أولويات التدخل وتوجيه الموارد إلى الحالات الأكثر إلحاحًا.

خطة حكومية موحدة لحماية المواطنين

وأشار طلب الإحاطة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لوضع سياسة موحدة للتعامل مع الأزمة، تتضمن تحديد المسؤوليات التنفيذية وآليات متابعة تنفيذ قرارات الإزالة والترميم.

وأكد جبريل أن مواجهة مخاطر العقارات المهددة بالانهيار لا تقتصر على الإجراءات الهندسية، بل تتطلب أيضًا توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة، بما يضمن حمايتها وعدم تركها دون مأوى.

5 مناطق بالإسكندرية تستدعي اهتمامًا خاصًا

ولفت النائب إلى أن الدائرة الرابعة بالإسكندرية، التي تضم مناطق كرموز ومينا البصل واللبان ومحرم بك وغربال، تستدعي اهتمامًا خاصًا ضمن خطة شاملة لمعالجة ملف العقارات المائلة والآيلة للسقوط.

وشدد على ضرورة مراعاة طبيعة التحديات في هذه المناطق عند تحديد أولويات التدخل، بما يضمن التعامل مع العقارات الخطرة وفقًا لدرجة تهديدها لسلامة المواطنين.

طلب إحاطة أمام لجنة الإدارة المحلية

وطالب محمد جبريل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن خطة التعامل مع الأزمة، وآليات تنفيذ قرارات الإزالة والترميم، وسبل توفير السكن البديل للأسر المتضررة.

ويستهدف التحرك البرلماني وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، من خلال تعزيز التنسيق الحكومي، وتسريع التدخل في الحالات الخطرة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

عقارات الإسكندرية مجلس النواب النائب محمد جبريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

الدكتورة سحر نصر

وكيل "مالية الشيوخ" تؤكد ضرورة تبني البرلمانات سياسات استباقية لدعم النمو الاقتصادي

معلومات الوزراء

"معلومات الوزراء" يناقش مع الخبراء مقترحات دعم وتطوير المنظومة الصحية.. وتوصيات بضرورة تطوير منظومتي الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال سبتمبر الأربعاء المقبل

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد