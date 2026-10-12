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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير الليمون والزنجبيل.. مادة غير متوقعة لرفع المناعة

المناعة
المناعة
اسماء محمد

 يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن الليمون والزنجبيل والبرتقال هم فقط القادرين على تقوية المناعة من أمراض الشتاء بينما زيت القرنفل يمتلك فوائد خارقة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن زيت القرنفل من المواد الفعالة في محاربة البكتيريا وتقوية المناعة .

مضاد قوي للبكتيريا

لقد ثبت أن القرنفل يكافح بشكل طبيعي البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الحالات.

لتقييم فعالية القرنفل كمضاد للبكتيريا، سعى الباحثون في إحدى الدراسات إلى تحديد أنواع البكتيريا الأكثر حساسية لفعاليته. 

ووفقًا لدراستهم، أظهر القرنفل أعلى قدرة مضادة للميكروبات على بكتيريا الإشريكية القولونية  ، كما أظهر فعالية ملحوظة في مكافحة  بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المسببة لحب الشباب،  وبكتيريا الزائفة الزنجارية المسببة للالتهاب الرئوي.

معزز لجهاز المناعة

بفضل خصائص زيت القرنفل القوية المضادة للبكتيريا والفيروسات، تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا، أو حتى الوقاية منهما.

ثبت أن للأوجينول تأثيرات مثبطة على الإجهاد التأكسدي والاستجابات الالتهابية، مما يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة وتشير أدلة حديثة إلى  أن للقرنفل خصائص مضادة للسرطان بفضل مكونه النشط الرئيسي، الأوجينول

القرنفل زيت القرنفل فوائد زيت القرنفل البكتيريا المناعة

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