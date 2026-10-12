سحب رعدية تغطي الصحراء الشرقية وأمطار تتقدم ببعض المحافظات| حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى نمو وتطور السحب الرعدية على مناطق من أقصى جنوب الصحراء الشرقية ( حلايب - شلاتين ) وقد يصاحبها فرص سقوط أمطار هناك.

حالة الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك بعض السحب العالية الغير مؤثرة على بعض المناطق وسحب منخفضة على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لباقي الأنحاء فالأجواء مستقرة، حيث تسجل درجة الحرارة الآن بالقاهرة الكبرى 29 درجة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 وحتى السبت 17 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلاً تشهد أجواء معتدلة الحرارة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، فإنه يشهد نشاط شبورة مائية، تتكون صباحاً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فيما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، ويكون هناك أيضا فرص سقوط أمطار، تتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء 14 أكتوبر إلى الجمعة 16 أكتوبر، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 28 و31 درجة، والصغرى بين 19 و20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 26 و31 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 30 و33 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 35 و39 درجة، والصغرى بين 22 و25 درجة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالجميع متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عنها، نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.