متحدث مجلس الوزراء: منتدى مصر 2026 يستهدف مشاركة أكثر من 8500 مواطن

أكد المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن "منتدى مصر 2026" يستهدف مشاركة أكثر من 8500 مواطن من السيدات والسادة، بما يضمن تمثيل مختلف طوائف المجتمع المصري، إلى جانب الخبراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب، وصناع الفكر، وأعضاء مراكز البحث، وممثلي الحكومة، ورجال الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي فئات العمالة الفنية والمنتجة.

وقال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستكمل اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين لمناقشة الموضوعات المقرر طرحها خلال جلسات العمل المختلفة لـ"منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي - في تصريحات خاصة لراديو النيل، اليوم "الاثنين"، أن اليوم الأول من المنتدى، الموافق الاثنين 19 أكتوبر، يتضمن ثلاث جلسات عمل رئيسية حول محور بناء الإنسان، تتناول قضايا التعليم والشباب والرياضة والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.

وأضاف أن اليوم الثاني يركز على محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن من خلال مناقشة موضوعات التنمية الحضارية والعمرانية، وصحة المواطن، ومصر الرقمية، فيما يتناول اليوم الثالث محور الحماية والأمان المجتمعي عبر جلسات تناقش أمن الوطن والمواطن، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي والمائي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اليوم الرابع يُخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية، بما يشمل الطاقة والاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، والموارد النقدية وإدارة الدين، إلى جانب ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، لافتا إلى أن اليوم الخامس يشهد التركيز على ريادة الأعمال من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات المختلفة، على أن يُختتم المنتدى في يومه السادس بالجلسة الختامية.

وشدد على أن المشاركة المجتمعية المباشرة تُعد من أبرز ما يميز منتدى مصر 2026، موضحا أن الحكومة أتاحت الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى أمام المواطنين، لإتاحة الفرصة لهم لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى بشأن القضايا المطروحة ومخرجات المنتدى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى شهد، حتى أول أمس، أكثر من 12 مليون مشاهدة، إلى جانب تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن، بما يعكس حجم التفاعل والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الخروج من المنتدى بتوصيات وقرارات وبرامج تنفيذية واضحة ومحددة، تسهم في تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه.

واختتم محمد عادل، تصريحاته، بالتأكيد على أن مخرجات المنتدى تستهدف التعبير عن أولويات المواطنين ورؤيتهم للمرحلة المقبلة من خلال الاستماع إلى شواغلهم واهتماماتهم وقضاياهم وانتقاداتهم لما تحقق خلال السنوات الماضية، وتحويل المشاركة المجتمعية إلى توصيات وقرارات قابلة للتنفيذ.