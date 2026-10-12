مصر للطيران تسير رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا

تُسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلتين خاصتين بطراز الإيرباص A320neo من مطار القاهرة الدولي إلى كلٍّ من مطار عنتيبي بدولة أوغندا، ومطار جوبا بدولة جنوب السودان، لنقل بعثتي فريقي النادي الأهلي وبيراميدز خلال مشاركتهما في البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS3900 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وعلى متنها فريق بيراميدز، متجهةً إلى مطار جوبا بجنوب السودان، لملاقاة فريق المريخ بنتيو في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS3950،في الحادية عشرة مساء غدا وعلى متنها بعثة النادي الأهلي، متجهةً إلى مطار عنتيبي بدولة أوغندا، لملاقاة فريق كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقدّمت مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة لسفر الفريقين، متمنيةً لجميع الفرق الرياضية المصرية كل التوفيق والفوز في مشوارها الإفريقي.