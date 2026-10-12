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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الخسارة من السعودية.. حمد محمد: منتخب الإمارات قادر على الفوز ببطولة كأس الخليج القادمة

حمد محمد
حمد محمد
عمرو مصطفى

أكد الإعلامي الرياضي حمد محمد أن منتخب الإمارات يمتلك المقومات اللازمة للمنافسة على لقب بطولة كأس الخليج في النسخة المقبلة، مشددًا على أن الأداء الذي قدمه «الأبيض» خلال البطولة الأخيرة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده الكرة الإماراتية، رغم خسارة المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي والاكتفاء بالمركز الثاني.

حمد محمد: منتخب الإمارات قادر على الفوز ببطولة كأس الخليج

وقال حمد محمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة “أبوظبي الرياضية”، إن المنتخب الإماراتي قدم مستويات قوية ومشرفة طوال مشواره في البطولة، ونجح في إثبات قدرته على منافسة المنتخبات الخليجية، مؤكدًا أن خسارة اللقب في المباراة النهائية لا تقلل من قيمة ما حققه اللاعبون، ولا من المجهود الذي بذلوه للوصول إلى المحطة الأخيرة من المنافسات.

وأضاف أن وصول منتخب الإمارات إلى النهائي يمثل خطوة مهمة في مسيرته، خاصة في ظل قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة، مشيرًا إلى أن «الأبيض» يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على مواصلة التطور والمنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح حمد محمد أن مشوار المنتخب الإماراتي في البطولة تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية، بعدما تصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، وحقق أكبر انتصار في البطولة بالفوز على اليمن بأربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يتجاوز المنتخب العُماني بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وأشار إلى أن تسجيل المنتخب الإماراتي تسعة أهداف خلال البطولة يعكس امتلاكه قدرات هجومية مميزة، وقدرته على صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافسين، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن طموحات الكرة الإماراتية يجب ألا تتوقف عند الوصول إلى النهائيات، بل ينبغي استثمار التجارب الأخيرة في إعداد منتخب أكثر جاهزية لحصد الألقاب، من خلال الحفاظ على العناصر المميزة وتطوير الأداء الجماعي ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال المباريات الحاسمة.

واختتم حمد محمد تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب الإمارات قادر على العودة بقوة والمنافسة على لقب كأس الخليج في النسخة القادمة، موضحًا أن خسارة النهائي يجب أن تكون دافعًا إضافيًا للاعبين من أجل العمل والتطور، وتحويل المستويات الإيجابية التي قدمها المنتخب إلى إنجازات وبطولات تسعد الجماهير الإماراتية.

منتخب الإمارات كأس الخليج المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج الإعلامي الرياضي حمد محمد

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