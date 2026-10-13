ارتدوا قطعة ملابس إضافية.. الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الحرارة الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، من ضرورة توخي الحذر خلال فترة تغير الفصول، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، مع الشعور بالبرودة ليلًا، ونصحت المواطنين بارتداء قطعة ملابس إضافية دون اللجوء إلى الملابس الشتوية الثقيلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «الفترة دي فترة تعب بسبب تغير الفصول، والفترة دي لازم ناخدها بحذر شوية، وطبيعتها كده».

وأضافت: «يوم الأربعاء المقبل، العظمى 31 درجة، ويوم الخميس هتنخفض إلى 27 درجة مئوية، والفترة دي طبيعتها كده، والإحساس بالبرودة هيكون بالليل على مدار الأيام اللي جاية».

وأوضحت: «نلبس قطعة ملابس إضافية، بس ما نتجهش للملابس الشتوية الكاملة، عشان لو لبست تقيل هاجي في النهار أحس بالحر، وبالليل بالبرودة، فتحصلي نزلات برد».