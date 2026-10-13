نسرين أمين: بحب الكوميدي بس الدراما المكتوبة حلو بتبقى مميزة

قالت الفنانة نسرين أمين إنها تحب تقديم الأدوار الكوميدية، مشيرة إلى أن الجمهور يميل إلى هذا النوع من أعمالها، لكنها في الوقت نفسه تستمتع بتقديم الدراما عندما يكون الدور مكتوبًا بصورة جيدة، موضحة أن شخصية زينات، على سبيل المثال، ليست كوميدية في الأساس، بل هي شخصية درامية عادية، ويمكن أن تصبح مميزة بفضل جودة الكتابة.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تحاول قدر الإمكان عدم تقديم أدوار متشابهة، مؤكدة أنها لا يمكن أن توافق على تقديم شخصية تشبه تباهي مرة أخرى، حتى مع النجاح الكبير الذي حققته الشخصية، قائلة: «على قد ما أقدر لما يجيلي حاجة شبه تباهي مثلًا لا يمكن أعملها»، وأضافت أن نجاح تباهي تحديدًا يجعل تكرارها أمرًا غير مناسب، موضحة: «ما هي عشان كسرت الدنيا ما ينفعش بقى نقرب منها يعني».

وحول ما إذا كانت جرأتها في اختيار الأدوار تعكس طبيعتها الشخصية، نفت نسرين أمين ذلك، مؤكدة أنها لا تحب تكرار الشخصيات في العمل، لكنها ترى أنها مختلفة تمامًا في حياتها الحقيقية عن الأدوار التي تقدمها، وذلك بعدما وصفتها الإعلامية لميس الحديدي بأنها هادئة وندية، وسألتها عن برجها، فأجابت بأنها من برج الحوت، في حوار اتسم بالضحك والمزاح.

وأوضحت نسرين أمين أن اختيارها للأعمال لا يعتمد فقط على رغبتها في تقديم شخصية مختلفة، بل يرتبط أيضًا بجودة فريق العمل والكتابة والمخرج، قائلة إن الاختيار يكون في كثير من الأحيان مرتبطًا بالمجموعة التي تعمل معها، وبالشخصية المعروضة عليها، مضيفة: «اه بيبقى كده، بيبقى المجموعة حلوة، وأنا بحاول الشخصية المعروضة عليا».

وشددت على أنه لا يمكن الحكم بصورة مطلقة على اختيارات أي ممثل أو ممثلة بأنها صحيحة أو خاطئة، لأن الأمر يرتبط بالفرص والأدوار المتاحة، موضحة: «ما فيش حد أو ممثل أو ممثلة اسمها اختياراته صح واختياراته غلط، ده بيبقى أكتر على حسب المعروض عليه»، مشيرة إلى أن جميع الفنانين يتمنون أن تُعرض عليهم أفضل الأعمال، لكنهم يتعاملون مع ما يتاح لهم.

واختتمت نسرين أمين حديثها بالتأكيد على أنها تحاول تقديم أفضل ما لديها في كل دور يُعرض عليها، قائلة: «بس على حسب اللي بيتعرض، فبحاول المعروض أعمل منه أحسن حاجة»، مؤكدة تمسكها بالتنوع بين الكوميديا والدراما، وحرصها على عدم حصر نفسها في نمط واحد من الشخصيات.