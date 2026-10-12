دعبس: روح اللاعبين واستقرار غرفة الملابس وراء النتائج المميزة لمودرن سبورت

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، أن الروح القتالية التي يتمتع بها لاعبو الفريق ببطولة الدوري الممتاز ، إلى جانب حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس والتفاهم بين اللاعبين والجهاز الفني، تمثل أحد أهم أسباب النتائج المميزة التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية.

دعبس: مودرن سبورت يقدم مستويات استثنائية في الدوري هذا الموسم



وقال دعبس في تصريحاته إلى أن ما يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة الالتزام والترابط بين جميع عناصر المنظومة، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري، فجميع العاملين داخل نادي مودرن سبورت يعملون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق أهداف النادي ومواصلة تقديم مستويات مميزة.

وأضاف أن محمد أمين بن هاشم مدير فني كبير، والجهاز الفني بالكامل يمتلك قدرات مميزة، وهناك ثقة كبيرة في قدرتهم على مواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات النادي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مودرن سبورت بالمستوى الذي يقدمه محمود ممدوح، مهاجم الفريق، قائلًا: «محمود ممدوح هداف الدوري ومهاجم مميز، ويقدم مستويات قوية، لكن الإشادة لا تقتصر على لاعب بعينه، فالفريق بالكامل يستحق التقدير على ما يبذله من جهد والتزام داخل الملعب، والنتائج الإيجابية هي ثمرة العمل الجماعي لجميع عناصر المنظومة.

وأتم أن هناك دعم كامل من مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني، من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.