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قادما من السعودية.. وصول جثمان المضيفة الجوية المصرية إلى أرض الوطن
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قادما من السعودية.. وصول جثمان المضيفة الجوية المصرية إلى أرض الوطن

المضيفة المصرية
المضيفة المصرية
نورهان خفاجي

تابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وصول جثمان  المضيفة الجوية عزة رمزي إلى مطار الإسكندرية الدولي، قادمًا من مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية، عقب وفاتها إثر الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان أفراد أسرتها في استقبال الجثمان، في موقف إنساني مؤلم خيم عليه الحزن ومرارة الفقد.

وأعرب الدكتور سامح الحفني عن بالغ حزنه لهذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ووجّه وزير الطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استقبال الجثمان وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بوصوله، مع تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم والمساندة لأسرة الفقيدة خلال هذه اللحظات العصيبة.

مطار القاهرة المضيفة الجوية وزارة الطيران مطار الملك خالد

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