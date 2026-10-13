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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط

اعتراض صواريخ، صورة أرشيفية
اعتراض صواريخ، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ قليل، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقته الميليشيا الإرهابية في اليمن باتجاه خميس مشيط.

وأعلن  الدفاع المدني السعودي مساء  الاثنين، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط بعد إطلاق الإنذار المبكر من إطلاق صواريخ بالمدينة، داعيا الجميع إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا.

اعتراض صاروخ باليستي حوثي باتجاه الرياض

وقبل قليل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،  عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات المسلحة باليمن "الحوثيون" باتجاه العاصمة الرياض.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن المدينة بعد إطلاق صافرات الإنذار المبكر في العاصمة السعودية.

في سياق آخر، أدان الأزهر الشريف الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد الدولي واستهداف المدنيين الأبرياء وضيوف الرحمن من المعتمرين.

وأكد الأزهر أن استهداف المرافق المدنية وقاصدي الحرمين الشريفين يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا مرفوضا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

خميس مشيط تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية

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