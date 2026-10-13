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تسبب في معاناة الجميع.. جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تسبب في معاناة الجميع.. جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي

جيرارد
جيرارد
حمزة شعيب

طالب ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، بفرض عقوبات مشددة على نادي مانشستر سيتي، على خلفية اتهامه بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجعل النادي عبرة لبقية الأندية.

وقال جيرارد، في تصريحات نقلتها صحيفة «تليجراف» الإنجليزية، إنه لا يرغب في تجريد اللاعبين من الجوائز الفردية أو الألقاب التي حققوها، لكنه يرى أن النادي نفسه يجب أن يتحمل المسؤولية، من خلال سحب البطولات التي توج بها خلال السنوات محل المخالفات.

وأضاف نجم ليفربول السابق أن القضية تحتاج إلى عقوبة تاريخية، مقترحًا وضع علامة مميزة بجوار الألقاب التي حققها مانشستر سيتي خلال تلك الفترة، حتى تظل مرتبطة بالمخالفات المنسوبة إلى النادي، موضحًا أن الهدف هو ضمان عدم مرور القضية دون أثر واضح.

وشدد جيرارد على ضرورة فرض عقوبات تمتد لعدة سنوات، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة يجب أن تحمل رسالة قوية للمستقبل، مع إقراره بأن ما طرحه يعبر عن وجهة نظره الشخصية.

وفيما يتعلق بإمكانية هبوط مانشستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، رأى جيرارد أن هذا الخيار لن يكون عادلًا للأندية المنافسة في المسابقة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك من الإمكانات ما قد يسمح له بالعودة سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أن وجود فريق بحجم مانشستر سيتي في دوري الدرجة الأولى قد يضر بتكافؤ المنافسة، سواء بالنسبة للأندية التي ستواجهه طوال الموسم أو الفرق التي تنافس على الصعود إلى البريميرليج.

واختتم جيرارد تصريحاته بالمطالبة بفرض حظر على الانتقالات وخصم نقاط من رصيد مانشستر سيتي على مدار فترة زمنية، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تكون مؤثرة، وأن تجعل النادي يتحمل تبعات المخالفات المالية المنسوبة إليه خلال السنوات التسع أو العشر الماضية.

جيرارد ليفربول الدوري الإنجليزي

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