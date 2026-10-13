علي العنزي: على إيران التوسط بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين إذا أرادت تهدئة الأوضاع

قال الدكتور علي العنزي، الخبير في الشؤون الإقليمية، إن العلاقات بين السعودية وإيران لا تزال قائمة، وإن الاتصالات مستمرة بين وزارتي خارجية البلدين، لكنه يرى أن الحديث عن وساطة إيرانية لتهدئة الأوضاع في اليمن يجب أن يرتبط بخطوات واضحة، موضحًا أن على طهران، إذا أرادت التوسط؛ التوجه إلى الحكومة اليمنية الشرعية والوساطة بينها وبين الحوثيين ذراع إيران في اليمن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المملكة العربية السعودية ليست الجهة التي ينبغي أن تتوسط إيران بينها وبين الحوثيين، قائلًا إن «المملكة لا تتعامل مع الحوثي كدولة».

ووصف الجماعة بأنها مصنفة إرهابيًا أمام المجتمع الدولي، ومتهمًا إياها بالاعتداء على أهداف مدنية داخل السعودية وارتكاب جرائم حرب.

وأوضح العنزي أن استهداف الحوثيين للمملكة وإدانتهم من دول ومنظمات دولية أسهما في عزلتهم دوليًا، مضيفًا أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بقيادة الدكتور رشاد العليمي، أعلن عملية «فجر اليمن»، وأن المملكة تدعم الشرعية اليمنية من خلال قيادة التحالف، كما تتمسك بحقها القانوني، وفق القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ورد العدوان واستهداف مصادر النيران.

وأكد أن قيادة التحالف أعلنت استهداف مصادر النيران التي تهدد المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن الحوثيين يمثلون «مشروعًا إيرانيًا لزعزعة المنطقة»، وأن دفاع السعودية عن استقرار المنطقة يرتبط، من وجهة نظره، بالدفاع عن الأمن القومي العربي.

وشدد على أن المملكة لن تقبل بتهديد الأمن العربي أو العبث باستقرار اليمن، الذي يقع في جنوب الوطن العربي.

وأشار العنزي إلى أن تهديد ممرات الطاقة وباب المندب يمس مصالح دول عربية مطلة على البحر الأحمر، هي السعودية ومصر والسودان والصومال، مؤكدًا أن هذه الدول لن تقبل بتهديد الممرات الحيوية، ومتهمًا الحوثيين بالسيطرة على باب المندب والتحرك بأوامر إيرانية.

وشدد على أن إيران لا يمكنها الجمع بين دعم الحوثيين والقيام بدور الوسيط، قائلًا: «لا يمكن أن تكون أنت الداعم وأنت الوسيط»، داعيًا طهران إلى التوجه إلى الحكومة اليمنية الشرعية إذا أرادت الوساطة، بدلًا من التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

كما أشار إلى أن الرئيس اليمني أعلن أن عملية «فجر اليمن» لن تتوقف حتى عودة مؤسسات الدولة وسيطرة الجيش اليمني على صنعاء.