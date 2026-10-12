خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هناك مصالح مشتركة بين إيران وجماعة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الحروب التي تحمل أبعادًا أيديولوجية تستغرق وقتًا أطول حتى الوصول إلى نهايتها.

وأوضح "الحلبي"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المملكة العربية السعودية تمتلك الإمكانيات العسكرية اللازمة لمواجهة الحوثيين، مؤكدًا قدرتها على وقف التهديد الذي تمثله الجماعة خلال المديين القريب والمتوسط.

وأشار هشام الحلبي، إلى أن اتفاقية مكة يمكن أن تساعد في القضاء على الحوثيين، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات المرتبطة بالجماعة، مجددًا تأكيده أن السعودية قادرة عسكريًا على التصدي لها، مضيفًا أن كل طرف في الصراع يسعى إلى إنهاء المعركة لصالحه قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يرتبط بحسابات الأطراف المتحاربة ورغبتها في تحسين موقفها قبل الدخول في أي تسوية.