إدانات دولية وإقليمية لاستهداف الحوثيين للمطارات المدنية في السعودية.. تفاصيل

عرض برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان "إدانات دولية وإقليمية لاستهداف الحوثيين للمطارات المدنية في السعودية"، حيث تتجه الأزمة اليمنية نحو مزيد من التصعيد، عقب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومئات المصابين.

وتوعد التحالف بقيادة السعودية برد حاسم على الهجمات، مؤكداً أن قواته المشتركة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، وفي تطور يعكس خطورة التصعيد، أعلن التحالف استهداف صالة الركاب في المطار بمقذوف تسبب في اندلاع حريق، وسقوط ضحايا ومصابين، فيما أعلنت السلطات السعودية اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة في مناطق مختلفة من المملكة، وأدت الهجمات إلى اضطراب حركة الطيران، وتشديد الإجراءات الأمنية.

وعلى الصعيد العربي والإسلامي، أدانت مصر والسعودية وباكستان وتركيا الهجمات، وأكدت الدول الأربع تضامنها مع المملكة ودعمها الإجراءات المشروعة التي تتخذها، لحماية أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وشدد البيان المشترك على أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مطالباً جماعة الحوثي بوقف الهجمات فوراً ودون شروط.

وفي واشنطن، أدانت الإدارة الأمريكية الهجمات على السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة، ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. كما تدرس الولايات المتحدة خيارات التعامل مع التصعيد، وسط مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، ومنع انتقالها إلى جبهات أخرى.

ميدانياً، يتزامن التصعيد مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات، وسط مخاوف من أن يؤدي الرد المرتقب للتحالف إلى توسيع العمليات العسكرية، وتعقيد المشهد.

وتكتسب التطورات أهمية إضافية في ظل موقع اليمن الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وباب المندب، وما يمثله استمرار الصراع من تهديد للملاحة الدولية وحركة التجارة.