حدود مصر خط أحمر| تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كل كلمة صدرت عن القوات المسلحة بشأن التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية مهمة للغاية، مشددا على ضرورة عدم التشكيك في مؤسسات الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك من يشككون في بيانات مؤسسات الدولة، موضحًا: «متخليش حد يشكك في مؤسسات بلدك».

وأضاف أن القوات المسلحة تعمل على مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، ولن تسمح بذلك مجددا، مشيرا إلى أن الدولة موجودة على جميع الحدود، وقال: «حدود مصر خط أحمر.. حدود مصر لهيب.. اللي هيعدي هيتحرق».

وواصل تحذيره: «محدش يفكر يعدي حدودنا، ولو عمل كده هيتحرق، على فكرة، أنا بقول للناس عشان ياخدوا بالهم، وعلى حدودنا مش بنطبطب على حد، والثروة دي ثروة الشعب، ومسؤولية القوات المسلحة والشرطة الحفاظ عليها».

وتابع: «هناك بعض الأطراف عايزين يبوظوا العلاقة المتميزة بينا وبين الشعب السوداني الشقيق، بقولهم إحنا واحد، ومصر دايمًا بتقول الأمن القومي لمصر والسودان واحد، ومصر لما تقول مفيش تقسيم للسودان؛ يبقى مفيش تقسيم، ولما تقول مفيش ميليشيات للسودان؛ يبقى هتنتهي ميليشيات حميدتي، وأي ألاعيب أخرى متبصوش ليها».

وأشار إلى أن مصر تتحدث في جميع المحافل عن السودان وأزمة السد الإثيوبي التي تؤثر على السودان قبل مصر، متابعًا: «بقول لأشقائنا السودانيين متخلوش حد يزعزع الثقة بيننا».