أمير الرياض يزور مصابي الهجوم الحوثي وينقل تحيات الملك سلمان وولي عهده

تفقد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عددًا من المدنيين المصابين جراء الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن أمير منطقة الرياض زار المصابين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات العاصمة، ونقل إليهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل.

وأكد الأمير فيصل بن بندر توجيهات القيادة السعودية بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصابين، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة لضمان حصولهم على العلاج المناسب.

واستمع أمير الرياض، خلال جولته، إلى شرح من الفرق الطبية بشأن الحالات الصحية للمصابين، وتطورات أوضاعهم والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجّهًا بضرورة استمرار المتابعة الطبية وتلبية احتياجاتهم حتى اكتمال تعافيهم.

وفي تصريحات صحفية، أشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود القيادة السعودية في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، مؤكدًا أهمية وحدة الصف الوطني وجاهزية القوات السعودية للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وتأتي الزيارة في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي نسبته السلطات السعودية إلى جماعة الحوثي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، قد وصف الاعتداء على صالة المسافرين بالمطار بأنه يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن التحالف سيتعامل مع الهجوم بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده.

وفي السياق ذاته، تفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عددًا من المصابين في مستشفيات العاصمة، ونقل إليهم تحيات القيادة السعودية، مؤكدًا توفير الإمكانات الطبية اللازمة لاستكمال علاجهم.

