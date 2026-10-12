رئيس الوزراء البريطاني: إرسال دفاعات جوية وطائرة فوياجر للسعودية أنجزت 14 مهمة عملياتية

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، إرسال أنظمة دفاع جوي وطائرة من طراز "فوياجر" إلى المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات اليوم الإثنين، نقلتها قناة “العربية” السعودية، إن الطائرة المرسلة أنجزت 14 مهمة عملياتية، مشدداً على أن المساعدات العسكرية المقدمة للرياض ضرورية لحماية المدنيين.

الدعم العسكري البريطاني للرياض

في شهر سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني “آندي بورنهام” عن موافقته على طلب سعودي لتقديم خدمات التزود بالوقود جواً لأغراض دفاعية لفترة محدودة، عبر طائرة فوياجر، وقال إن القرار لحماية الممرات النفطية وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً.

وفي مطلع العام الجاري نشرت نظام الدفاع الجوي "سكاي سابر" في السعودية؛ للمساعدة في حمايتها من هجمات صاروخية إيرانية خلال الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.