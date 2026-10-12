ضحية إرهاب الحوثي.. عضو مجلس الشورى اليمني لطفي نعمان يقدم التعازي في وفاة المضيفة المصرية عزة رمزي

تقدم لطفي نعمان، عضو مجلس الشورى اليمني، بخالص التعازي إلى أسرة المضيفة المصرية عزة رمزي، التي لقيت حتفها جراء الهجوم الذي الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي، كما أعرب عن مواساته لضحايا الحادث والمصابين، مؤكدًا أن جماعة الحوثيين لم تُبدِ اكتراثًا بتبعات أفعالها منذ عام 2015 وحتى الآن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ممارسات الحوثيين الإجرامية تسببت في تدمير الكثير من مقدرات الشعب اليمني، نتيجة الاعتداءات على المواطنين في عدد من المحافظات، فضلًا عن استفزاز دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار، إلى تدخل الجماعة في البحر الأحمر خلال حرب غزة. واعتبر أن هذه الممارسات تجر على اليمن مزيدًا من الويلات التي يتحمل المواطنون تبعاتها، بينما لا تتضرر الجماعة، بحسب قوله، بالقدر نفسه باستثناء الاستهدافات المباشرة التي تتعرض لها.

وأوضح نعمان أن الجماعة الحوثية تهلك نفسها بأخطائها وخطاياها التي ترتكبها بحق المواطنين اليمنيين، وبحق المملكة العربية السعودية بصورة أساسية، داعيًا إلى التركيز على طبيعة الدور الذي تؤديه الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، مشددًا، على أنها تخدم مخططات لا تصب في مصلحة المنطقة العربية أو القضايا العربية.