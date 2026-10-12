التحالف: اعتراض صاروخ باليستي حوثي باتجاه الرياض.. والدفاع المدني يعلن زوال الخطر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، قبل قليل، زوال الخطر عن المدينة بعد إطلاق صافرات الإنذار المبكر في العاصمة السعودية.

الأزهر يدين استهداف بلاد الحرمين

في سياق منفصل، أدان الأزهر الشريف الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد الدولي واستهداف المدنيين الأبرياء وضيوف الرحمن من المعتمرين.

وأكد الأزهر أن استهداف المرافق المدنية وقاصدي الحرمين الشريفين يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا مرفوضا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.