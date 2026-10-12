حفظ الله المملكة وأهلها.. أمير طعيمة يعلن دعمه للسعوديين في ظل التطورات الراهنة

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة استعداده لوضع جميع ممتلكاته وأمواله في مصر تحت تصرف السفارة السعودية، دعمًا ومساندةً للمواطنين السعوديين الذين تعذّر عليهم السفر، مؤكدًا استعداده لتقديم كل ما يستطيع لتيسير إقامتهم وتلبية احتياجاتهم.

ونشر أمير طعيمة رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبّر خلالها عن تضامنه مع الأشقاء السعوديين، مؤكدًا أن موقفه نابع من مشاعر الأخوة والمحبة، وليس سعيًا وراء مكسب أو انتظارًا لمقابل.

وكتب أمير طعيمة: «أضع نفسي وجميع ممتلكاتي وأموالي في مصر تحت تصرّف السفارة السعودية، دعمًا ومساندةً للمواطنين السعوديين الذين تعذّر عليهم السفر، واستعدادًا لتقديم كل ما أستطيع لتيسير إقامتهم وتلبية احتياجاتهم».

وأضاف: «وليس هذا البيان سعيًا وراء مكسب أو انتظارًا لمقابل، بل هو تعبير عن حقيقة راسخة في نفسي، وموقف نابع من القلب».

وتابع الشاعر الغنائي: «أنا منكم، وأنتم مني، وما يجمعنا أكبر من الكلمات. لطالما أكرمتمونا»، مختتمًا رسالته بالدعاء للمملكة العربية السعودية وأهلها، قائلًا: «حفظ الله المملكة العربية السعودية وأهلها».

أمير طعيمة يؤكد عمق العلاقات المصرية السعودية

وتعكس رسالة أمير طعيمة مشاعر التضامن والأخوة التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، وما تربطهما من علاقات تاريخية وروابط ممتدة، إلى جانب مواقف متبادلة من الدعم والمساندة في أوقات الأزمات والتحديات.

وتأتي هذه الرسالة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وما يصاحبها من حالة من القلق بشأن الأوضاع الأمنية وتداعياتها على حركة السفر والتنقل في المنطقة.