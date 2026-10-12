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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك جثمان عزة رمزي مضيفة الطيران المصرية إلى أحد مطارات السعودية تمهيدًا لعودته إلى مصر

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

تحرك جثمان الشهيدة عزة رمزي محمد حسن، ابنة قرية العطف التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، إلى مطار المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لبدء رحلة عودته إلى مصر، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقله إلى أرض الوطن.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من الحزن والترقب التي تسيطر على أسرة الشهيدة وأهالي قريتها، الذين ينتظرون وصول جثمانها إلى القاهرة، تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسها بمحافظة البحيرة، حيث تستعد الأسرة لتوديع ابنتها في مشهد إنساني مؤلم.

وتعيش أسرة عزة ساعات عصيبة في انتظار عودة جثمانها، بعدما تحولت مشاعر الأمل والانتظار إلى حالة من الحزن العميق، فيما يترقب والدها وأفراد أسرتها لحظة وصولها إلى أرض الوطن، وسط صعوبة تقبل رحيلها وغيابها المفاجئ عن أحضان أسرتها.

وفي قرية العطف، يخيم الحزن على الأهالي الذين ينتظرون عودة ابنة قريتهم، للمشاركة في وداعها الأخير، إذ ترك رحيلها حالة من الألم بين المقربين منها وأبناء القرية، الذين يترقبون وصول الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

ومن المنتظر وصول الجثمان إلى القاهرة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نقله إلى محافظة البحيرة، حيث تستعد الأسرة والأهالي لاستقبالها ومواراتها الثرى، في انتظار اللحظة التي تعود فيها عزة إلى وطنها، ولكن هذه المرة جثمانًا، بعد أن كانت أسرتها تنتظر عودتها لتجتمع بها من جديد.

البحيرة محافظة البحيرة مضيفة الطيران حادث السعودية

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